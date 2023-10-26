Расходы госбюджета России выросли в два раза Силуанов заявил о росте расходов бюджета России в два раза с 2019 года

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Антон Силуанов

Общие расходы федерального бюджета России выросли в два раза за последние пять лет, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании в Госдуме. По его словам, которые приводятся на сайте нижней палаты парламента, в 2024 году расходы бюджета составят около 36,6 трлн рублей. Средства на увеличение расходов поступят в бюджет за счет мобилизации доходной базы.

В следующем году расходы федерального бюджета составят 36,6 трлн рублей. Это огромный ресурс. По сравнению с 2019 годом объем расходов возрастает в два раза, — заявил Силуанов.

Министерство финансов России также надеется на дополнительные поступления в бюджет от улучшения администрирования косвенных налогов. Кроме того, частично компенсировать расходы планируется за счет донастройки нефтегазового сектора и прогрессивной шкалы экспортных пошлин. Несмотря на двухкратный рост расходов, дефицит российского бюджета в течение ближайших трех лет не превысит 1%. Этот показатель считается безопасным.

Кандидат экономических наук Николай Кульбака ранее заявил, что в 2024 году россиян ожидает повышение налогов. По его словам, это необходимо для компенсации увеличения бюджетных расходов. Эксперт подчеркнул, что налоги уже начинают постепенно расти.