Россиянам рассказали о неизбежном повышении налогов в 2024 году Экономист Кульбака заявил о неизбежном повышении налогов в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для увеличения расходов бюджета сначала придется повысить налоги, рассказал NEWS.ru аналитик кандидат экономических наук Николай Кульбака. Так он прокомментировал заявление министра финансов РФ Антона Силуанова о том, что общий объем расходов бюджета страны за пять лет вырастет в два раза. Он отметил, что налоги уже начинают постепенно расти, также, к примеру, увеличивается количество различных штрафов.

Для того чтобы поднять расходы бюджета, нужно сначала поднять доходы, а доходы бюджета — это прежде всего налоги. И если власти сообщают о росте расходов бюджета в ближайшие годы, это означает, что будут расти и налоги. Обычно, когда пишут планы бюджета и его публикуют, речь идет о номинальных величинах в текущих ценах. Там закладывается определенный уровень инфляции. Две составляющие роста бюджета — это увеличение налоговых поступлений и инфляция, — рассказал Кульбака.

Ранее декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, что в 2023 году налог на банковские вклады придется платить россиянам, чей доход на счетах превышает 130 тысяч рублей. Он отметил, что закон о налоге на банковские вклады был введен с 1 января 2021 года, однако до 2023 года действовало правило о временном приостановлении его применения.