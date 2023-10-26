Названа попавшая под новый налог категория россиян Декан Виноградов: вкладчикам с доходом более 130 тысяч придется уплатить налог

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2023 году налог на банковские вклады придется платить россиянам, чей доход на счетах превышает 130 тысяч рублей, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов в интервью агентству ПРАЙМ. Он отметил, что закон о налоге на банковские вклады был введен с 1 января 2021 года, однако до 2023 года действовало правило о временном приостановлении его применения.

Сейчас это ограничение снято, и до 1 декабря 2024 года гражданам потребуется уплатить налог за 2023 год. При расчете налога учитывается наивысшая ключевая ставка, установленная Центральным банком, и умножается на один миллион рублей. В текущем году максимальная ставка составляет 13%.

Все вычисления будут выполняться Федеральной налоговой службой, и, при необходимости, гражданам, подпадающим под обложение налогом, будут выставлены соответствующие счета. От уплаты налога освобождены доходы с банковских вкладов, при которых процентная ставка ниже 1%, а также доходы с эскроу-счетов.

Ранее депутаты Госдумы утвердили новую программу добровольных сбережений, которая позволит накопить больше денег, чем при обычном хранении пенсии в негосударственном пенсионном фонде. Авторы инициативы уточнили, что специальный сберегательный счет откроют в том же НПФ, но государство будет переводить на него дополнительные суммы.