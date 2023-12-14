Путин заявил, что «халява» для Украины заканчивается Путин заявил, что «халява» с оружием для Украины заканчивается

Украина сегодня почти никаких вооружений уже не производит, все им привозят «на халяву», заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам 2023 года, трансляция которой ведется в Telegram-канале Кремля. Однако эта «халява» заканчивается, отметил он.

Сегодня Украина почти уже ничего не производит. Пытаются что-то там еще сохранить. Но все привозят на халяву. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему заканчивается, — сказал президент.

Также российский лидер пояснил, когда наступит на Украине мир. По его словам, это случится после того, как цели специальной военной операции будут достигнуты.