Путин назвал юго-восток Украины исторически российской территорией Владимир Путин: Одесса — русский город

Фото: Скриншот с видео «Прямая линия-2023» с Владимиром Путиным

Владимир Путин

Весь юго-восток Украины всегда являлся пророссийским, это исторически территории России, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. По его словам, Одесса — русский город и все это знают.

Весь юго-восток Украины всегда был пророссийским, — сказал Путин.

Глава государства добавил, что русские и украинцы — один народ. То, что происходит на Украине, является трагедией, похожей на гражданскую войну между братьями, отметил Путин.

В ходе прямой линии глава государства также ответил, когда на Украине наступит мир. По его словам, это произойдет, когда Россия достигнет всех целей военной операции, в том числе демилитаризации страны. Он также напомнил, что Украина в ходе переговоров заявляла, что в стране не фиксируется рост националистических настроений. В то же время Киев провозглашает своим национальным героем настоящего нациста — Степана Бандеру, а высшие представители власти аплодируют людям, участвовавшим в холокосте, отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Украина сегодня почти никаких вооружений уже не производит, все им привозят «на халяву». Однако эта «халява» заканчивается, отметил он.