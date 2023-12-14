«США должны начать уважать других»: Путин об отношениях с Вашингтоном Путин: Россия готова к восстановлению отношений с США

Фото: The White House/Adam Schultz

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции с участием российских и иностранных журналистов заявил о готовности страны к восстановлению отношений с Соединенными Штатами Америки. Российский лидер отметил, что США — важное государство для мира, но оно должно начать уважать других.

Россия со своей стороны готова к восстановлению отношений к США. Но они сначала должны начать уважать других, — сказал президент.

Также Владимир Путин подчеркнул, что «имперская политика» Вашингтона мешает им самим. По словам президента, в общественном сознании Штаты «должны вести себя как империя»: если страна начинает кому-то уступать, то электорат воспринимает это как «провал или пробел», поэтому элиты вынуждены себя так вести.

Когда произойдут какие-то внутренние изменения, когда они начнут искать компромиссы, а не с помощью санкций и боевых действий пытаться решать свои вопросы, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления полноценных отношений, — отметил Путин.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что признаков того, что отношения Москвы и Вашингтона могут улучшиться в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, нет. Он напомнил, что в прошлый президентский срок Трампа политика США в отношении РФ была значительно жестче, чем у его предшественника Барака Обамы.