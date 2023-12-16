Российские военные группировки «Юг» отразили шесть атак ВСУ

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Подразделения российской группировки войск «Юг» отразили шесть атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах Марьинки, Красного и Клещеевки, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев. Также подразделения противника были поражены в ряде других населенных пунктов.

Мотострелковые подразделения группировки при поддержке огня артиллерии успешно отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ в районах Клещеевки, Красного и Марьинки. Нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Курдюмовка, Клещеевка, Андреевка, Васюковка, Раздоловка, Веселое и Марьинка, — сообщил Астафьев.

Всего, по словам военного, украинцы потеряли до 125 военнослужащих, три боевые бронированные машины, два пикапа, четыре самоходных артиллерийских установки и гаубицу Д-30. Также в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили пять минометов и несколько украинских беспилотных летательных аппаратов.

До этого сообщалось, что подразделения Южной группировки Вооруженных сил РФ отразили 18 атак Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. По словам Вадима Астафьева, ВСУ при этом потеряли до 200 бойцов. Он также отметил результативность контрбатарейной борьбы. В результате противодействия артиллерийскому огню были уничтожены две 122-мм гаубицы Д-30, а силы противовоздушной обороны сбили четыре украинских БПЛА в районе Шевченко в ДНР.