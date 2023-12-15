Взрывчатка в Нальчике, удар по Мариуполю: как ВСУ атакуют РФ 15 декабря

Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. Ракетами Storm Shadow ударили по Мариуполю. В Донецке в результате обстрелов пострадали пять человек. В Нальчике предотвратили теракт на железнодорожном вокзале. Белгородскую область обстреляли 15 раз. Подробности новых атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Теракт предотвратили в Кабардино-Балкарии

Силовики предотвратили теракт на железнодорожном вокзале в Нальчике, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на неназванный источник. Его под Новый год собирался устроить 42-летний местный житель.

На допросе задержанный признался, что регулярно контактировал с украинскими кураторами. Дома у мужчины обнаружили два самодельных взрывных устройства, пакет с гвоздями и шурупами, а также аммиачную селитру. Все это было собрано в металлическом ведре.

В отношении мужчины возбудили дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса, в том числе о подготовке теракта и незаконном изготовлении взрывчатых веществ.

Пять человек пострадали при обстрелах Донецка

В представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки были зафиксированы 17 фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 41).

Обстрелам подверглись районы Донецка, Горловки и Ясиноватой. Повреждения получили девять жилых домов. В Ясиноватой один из снарядов прилетел по дому священника.

Пострадали пятеро мирных жителей областного центра. Кроме того, поступала информация о гибели двух человек в Ленинском районе города, однако она не подтвердилась.

«Имеются подтвержденные данные о ранении в Ленинском районе трех гражданских лиц: женщины 1988 г. р., мужчин 1983 и 1990 гг. р. В Петровском районе возле „Первого республиканского супермаркета“ получили ранения: мужчина 1975 г. р. и женщина 1980 г. р.», — написал в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

На Горловском направлении украинские войска совершили 12 артиллерийских обстрелов. На Донецком — два обстрела из артиллерии и РСЗО, также ВСУ применили ударный БПЛА. А на Ясиноватском направлении украинские войска один раз стреляли из артиллерии. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 54 снаряда.

ВСУ выпустили дальнобойные ракеты по Мариуполю

Минувшей ночью украинские войска впервые с мая этого года атаковали Мариуполь. ВСУ выпустили по городу три дальнобойные ракеты. Предположительно, это были крылатые ракеты комплекса Storm Shadow.

Как сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, удары пришлись по местному бетонному заводу. По его словам, предприятие играет важную роль в восстановлении города.

«Почему целью выбран бетонный завод? Террористы ЗеРейха, проигрывая на фронте, в бессильной злобе пытаются помешать налаживанию мирной жизни на освобожденной южнорусской земле», — написал он в своем Telegram-канале.

По другой информации, в результате обстрела уничтоженными оказались передвижная котельная и склад строительных материалов. Минобороны РФ сообщения об атаке по Мариуполю не комментировало.

15 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За прошедшие сутки украинские войска выпустили по Белгородской области 15 снарядов из артиллерии и минометов. Под удары попали Красный Хутор (четыре прилета), Новая Таволжанка (три прилета), Середа (два прилета), пограничные КПП «Нехотеевка» (один прилет) и «Шебекино» (пять прилетов). Обошлось без последствий на земле.

По словам губернатора Вячеслава Гладкова, в Щетиновке ВСУ с помощью беспилотников сбросили семь взрывных устройств. Никто из местных жителей не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Звуки взрывов были слышны в Мелитополе

Накануне в первой половине дня жители Мелитополя Запорожской области могли слышать звуки взрывов. По словам Владимира Рогова, это было связано не с обстрелами, а с плановым уничтожением украинских боеприпасов.

«В Мелитополе и Мелитопольском районе громко! Это проходит плановое уничтожение обнаруженных ранее боеприпасов. <...> Взрывы производятся штатно и контролируемо», — сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией».

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