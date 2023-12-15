Стало известно, какими снарядами ВСУ били ночью по Мариуполю ТАСС: Мариуполь могли обстрелять ракетами Storm Shadow

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Storm Shadow

ТАСС со ссылкой на оперативные службы Донецкой Народной Республики сообщает, что обстрел Мариуполя в ночь с 14 на 15 декабря велся, предположительно, ракетами Storm Shadow. По данным Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, снаряды были выпущены в районе 00:25 с северо-западного направления.

Предположительно, это были ракеты Storm Shadow, — говорится в сообщении.

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации ранее сообщило о пуске трех украинских дальнобойных ракет по Мариуполю. Пуск был зафиксирован 15 декабря после полуночи. Отмечается, что Мариуполь не подвергался обстрелам со стороны ВСУ с мая 2023 года.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что 13 декабря с 09:00 до 21:00 территория Донецка 11 раз подверглась обстрелам со стороны ВСУ. В результате украинских ударов в Куйбышевском районе города погиб мужчина 1951 года рождения. Военкор Юрий Котенок публиковал фотографии с последствиями обстрела.

Ранее под обстрел украинской армии попало село Козинка в Белгородской области. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки был поврежден частный жилой дом, в котором пробило крышу и выбило окна. Пострадавших среди местных жителей нет.