«Ощущения иные»: военкор по пунктам перечислил изменения в зоне СВО Военкор Сладков сказал, что за полгода обстановка в зоне СВО изменилась

Фото: МО Украины

Ощущения в зоне СВО стали иными, нежели это было полгода назад, сказал в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, снизилась активность артиллерии Вооруженных сил Украины, а активность российской авиации, напротив, увеличилась. Кроме того, отметил военкор, ВС России действуют более мотивированно, чем ВСУ.

Ощущения на фронте уже несколько иные, чем полгода назад. Первое, конечно, это значительно сниженная активность артиллерии ВСУ на фоне ежедневного возрастания нашей активности. Мы стреляем, они ооооочень редко отвечают одним своим выстрелом на 50-100 наших, — рассказал Сладков.

Он добавил, что российские бомбардировщики сейчас «смело залетают» за линию фронта и атакуют позиции ВСУ, что морально угнетает противника. Помимо этого, продолжил Сладков, настроения в российской армии заметно улучшились, поскольку ВС РФ имеют ежедневные успехи в зоне СВО.

Ранее военкор выразил мнение, что Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации в Клещеевке Донецкой Народной Республики. По его словам, украинские бойцы взяты в полукольцо и фактически обречены. Военкор уточнил, что противнику остается либо погибнуть, либо сдаться, либо искать пути отхода.