«Украинский гарнизон обречен»: Сладков о ситуации в Клещеевке Военкор Сладков сообщил, что ВСУ оказались в полукольце в районе Клещеевки

Фото: Maxym Marusenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины оказались в тяжелой ситуации в Клещеевке (ДНР), сообщил в Telegram-канале военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, ВСУ взяты в полукольцо и фактически обречены. Военкор уточнил, что украинским бойцам остается либо погибнуть, либо сдаться.

Клещеевка в полукольце, украинский гарнизон обречен. <...> Остатки украинских подразделений, которые сегодня находятся в этом важном для нас населенном пункте, они в довольно тяжелой ситуации. Они либо будут уничтожены, либо сдадутся в плен, либо попытаются выйти. Но огневой контроль их путей отхода позволяет сделать предположение, что все-таки довольно серьезная часть противника здесь пострадает, — рассказал военкор.

Кроме того, продолжил Сладков, утром 14 декабря ВСУ попытались провести атаку под Донецком с применением БММ Bradley. В итоге машина была сожжена, 20 украинских солдат ликвидированы, резюмировал военкор.

Ранее военный корреспондент Александр Коц рассказал, что российские войска взяли под контроль город Марьинку в Покровском районе ДНР. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта. Коц уточнил, что второй стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили «жирную точку в этом долгом противостоянии».