Российские войска взяли под контроль Марьинку Военкор Коц: российские войска водрузили флаг в Марьинке

Фото: Минобороны РФ

Российские войска взяли под контроль город Марьинка в Покровском районе ДНР, заявил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта. В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Второй стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы, — заявил военкор.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская пехота «прет вперед» в районе Марьинки в Донецкой Народной Республике. Журналист уточнил, что 150-й мотострелковой дивизии остался один квартал, а 5-я отдельная мотострелковая бригада заняла улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны, до взятия города под контроль Вооруженных сил РФ «осталось чуть-чуть». По мнению военкора, после взятия Марьинки ВС РФ «будет легче».

В начале декабря военкор Юрий Котенок опубликовал фотографии Марьинки с высоты птичьего полета, где проходили активные боевые действия. В городе не сохранилось ни одного целого здания. Военкор при этом отмечал, что населенный пункт, где ранее проживало около 10 тысяч человек, «де-факто уже не существует».