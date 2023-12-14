Что за взрывы в Киеве 14 декабря: были ли удары по Украине, куда прилетело Украинские СМИ сообщили о серии взрывов в Киеве 14 декабря

Фото: МЧС Украины

В Киеве сегодня, 14 декабря, прогремела серия взрывов и была объявлена воздушная тревога, сообщают украинские СМИ. Что об этом известно?

Что пишут украинские СМИ про ракетные удары

Издание «Зеркало недели» сообщило, что ракетные удары были зафиксированы в Киеве.

«Киев, взрывы. Оставайтесь в укрытиях», — говорилось в публикации.

По информации Klymenko Time, также прозвучали взрывы в Житомирской и Хмельницкой областях.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, по всей территории страны была объявлена воздушная тревога.

Что рассказали военкоры о взрывах на территории Украины

Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале сообщил, что взрывы были слышны в украинской столице, Староконстантинове, Хмельницкой области и Житомирской области. По его словам, ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по Староконстантинову, где находится один из наиболее используемых Украиной военных аэродромов.

«На этом объекте базируются, в частности, фронтовые бомбардировщики Су-24, которые западные умельцы модифицировали под боевое применение крылатых ракет Storm Shadow/SCALP и корректируемых авиабомб JDAM. Чем меньше у противника воздушных носителей „высокоточки“, тем легче нашим тылам, складам боеприпасов и местам расположения личного состава», — рассказал военкор.

Он уверен, что такие удары имеют не только военную необходимость, но и информационную, потому что кадры уничтоженных на земле самолетов «могут заставит западных кураторов три раза подумать, прежде чем давать Киеву истребители».

Военкор Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ наносят удары по военной инфраструктуре Киева.

Фото: t.me/vitaliy_klitschko

«Предварительно, наносится ракетный удар по инфраструктурным и военным объектам в черте города и за его пределами. Также взрыв в районе военного аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области», — сообщил он в Telegram-канале.

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин также заявил, что по аэродрому в Хмельницкой области был нанесен удар «Кинжалами».

«Сообщают о прилете ракеты „Кинжал“ по аэродрому Староконстантинов (Хмельницкая область)», — написал он.

Минобороны РФ эту информацию никак не комментировало.

Что известно о взрывах в Киеве в ночь на 13 декабря

Мэр украинской столицы в своем в своем Telegram-канале рассказал, что после работы систем ПВО в Киеве прогремели взрывы и начались пожары.

«В Днепровском районе в результате падения обломков ракеты на проезжую часть дороги произошло повреждение водопроводной сети. Аварийные бригады работают на месте, чтобы оперативно устранить повреждения», — написал он.

По данным Klymenko Time, в Днепровском районе 35 частных домов остались без света из-за повреждений линий электропередачи обломками ракет.

Глава военной администрации Киева Сергей Попко рассказал в Telegram-канале, что на левом берегу города зафиксировано «многочисленное падение обломков».

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