Боец ВСУ сдался в плен при помощи брата из ВС РФ: сводка военкоров сегодня «Рыбарь»: ВС РФ приблизились к полному освобождению Марьинки в ДНР

Фото: МО РФ

Битва за Марьинку, подготовка украинских солдат в Британии, сдача в плен бойца ВСУ с помощью брата из ВС РФ, бои у Клещеевки и Андреевки под Бахмутом — российские военкоры 14 декабря в своих Telegram-каналах обсуждают события и новости в зоне СВО. Подробнее — в обзоре NEWS.ru.

«Рыбарь» рассказал, как сейчас идут бои за Марьинку в ДНР

«Помимо крайне результативных штурмовых действий российских войск в Марьинке, где в результате успешной атаки ВС РФ приблизились к полному освобождению города, военнослужащие ВС РФ также активизировались к югу — на направлении маленького, но крайне значимого укрепрайона ВСУ в Победе. Подразделениям российской армии удалось расширить зону контроля, двигаясь от некогда колхоза имени Шевченко. Пока что контроль над тактическими высотами, а также важнейшим „зверинцем“ остается за противником. Это не позволяет надеяться на скорый успех к югу от Марьинки», — отметил источник.

Авторы канала обратили внимание, что для продвижения к Победе необходимо одновременное наступление со стороны Новомихайловки, то есть широким фронтом с юга.

Высоты, расположенные между Новомихайловкой и Марьинкой, дают преимущество, благодаря которому простреливается все вокруг. И пока они не будут освобождены, у ВСУ будет оставаться возможность контратаковать. Ярким примером этого являются кадры, выложенные «Архангелом Спецназа». На них видно, что бойцы 255 мотострелкового полка 20 мотострелковой дивизии смогли занять позиции вдоль дороги до Победы и закрепиться. Но накаты противника не останавливаются. Однако, несмотря ни на что, подразделения ВС РФ активизировали наступление, приближая такую значимую победу на Марьинском участке. В этой ситуации важно завершить начатое до конца, иначе все прежние жертвы будут напрасными«, — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Александр Сладков рассказал, как побеседовал с пленным солдатом ВСУ, обучавшимся в Британии

«Интересный парень. Показался мне не трусливым, адекватным. Он рассказал, что обещали готовить и в Британии и на Украине, но вся подготовка прошла за 35 дней только у англичан: 10 дней полигона, 25 дней теория. Переводчиками выступали украинские девушки-беженки, живущие в Британии. Ни один пункт занятий в Британии не соответствовал реалиям в Донбассе. Британия абсолютно не интересуется результатами своего обучения (нет продления внимания к выпускникам английских учебок и к их дальнейшей боевой деятельности). Это первые итоги беседы», — написал военкор

Евгений Поддубный рассказал, как один из бойцов ВСУ сдался в плен

«Военнослужащий ВСУ Станислав Гринченко сдался в плен при помощи специальной частоты 149.200 „Волга“ по совету брата — российского военнослужащего и участника спецоперации. В Минобороны России отметили, что все родственники украинца являются гражданами Российской Федерации. Сдавшийся в плен украинский военнослужащий отказался от обмена и не планирует возвращаться на Украину. Вызывай „Волгу“, чтобы жить», — написал журналист.

«Военная хроника» рассказала, что сейчас происходит под Бахмутом

«Что сейчас происходит на южном фланге? Наиболее активные бои идут в районе Андреевки и Клещеевки. Оба села расположены в низине и, по сути, являются ключами к продвижению на господствующие в районе высоты, которые тянутся на юг до Курдюмовки и далее, а на север — до Часова Яра. Второй определяющий фактор местности — это канал Северский Донец — Донбасс. Судя по всему, он заранее был определен командованием ВСУ как резервная линия обороны, что подтверждается спутниковыми снимками местности: кое-где на западном берегу канала уже можно заметить оборонительные сооружения. Для ВСУ канал является одновременно и удобной естественной оборонительной позицией, и проблемой, затрудняющей снабжение частей на восточном берегу. В случае же, если ВС РФ пересекут его или захватят перешеек в пяти километрах к западу от Клещеевки, он может стать для ВСУ огромной проблемой. Такой же участок, где канал на достаточно широком участке уходит под землю, есть в районе Курдюмовки (под контролем ВС РФ)», — отметил источник.

Фото: МО Украины

Авторы канала подчеркнули, что для этого района характерно постепенное повышение местности с востока на запад, а также обилие полей и отсутствие значительных лесных массивов.

«Такая местность простирается на запад от Андреевки и Клещеевки до самого канала и продолжается на западном берегу с той лишь разницей, что на западном берегу высоты чередуются с оврагами, как в районе н. п. Ступочки. Ожесточенные бои, которые вели украинские войска на этом направлении, объясняются просто: в ходе наступления завоевать новые выгодные позиции подразделения ВСУ не смогли, но если украинская пехота не удержится на текущих позициях в районе Клещеевки, то следующий рубеж обороны будет проходить за каналом Северский Донец — Донбасс, который в данный момент используется как дорога для снабжения вдоль линии фронта. Через него сделано не менее ШЕСТИ переходов, по которым перемещаются ВСУ. Учитывая напряженность на северном фланге в районе Богдановки и практически оформленное начало боев за Часов Яр, такой сценарий нельзя считать маловероятным», — добавила «Военная хроника».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Читайте также:

Что происходит в зоне СВО 14 декабря: сводка военкоров, успехи ВС РФ

Битва за Авдеевку и Марьинку: последние новости военкоров 14 декабря

Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию: новости СВО на утро 14 декабря