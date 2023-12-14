Беспилотники ВСУ массово атаковали Россию: новости СВО на утро 14 декабря ВС России перехватили и уничтожили девять украинских БПЛА

Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Девять беспилотников Вооруженных сил Украины ликвидировано в ночь на 14 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны перехвачены и уничтожены в небе над Московской и Калужской областями.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 13 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о попытках атак БПЛА на Москву

Российские силы ПВО пресекли две ночные попытки пролета беспилотного аппарата к Москве, сообщил утром 14 декабря мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, второй аппарат был сбит на юго-западе Подмосковья.

До этого он сообщал, что российские силы ПВО в ночь на 14 декабря предотвратили атаку беспилотного летательного аппарата на Москву. По его словам, аппарат был сбит над территорией Наро-Фоминского городского округа. О пострадавших не сообщалось. На место происшествия были направлены специалисты экстренных служб.

«Выявлена и пресечена силами ПВО еще одна попытка пролета беспилотника к Москве (в Наро-Фоминском городском округе). Разрушений и пострадавших после падения обломков, предварительно, также нет», — позже написал градоначальник.

Что известно о попытке атаки БПЛА на Калужскую область

Российские средства ПВО в ночь на 14 декабря сбили над территорией Калужской области беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью на территории Сухиничского района средствами ПВО сбит БПЛА. По информации работающих на месте оперативных групп, пострадавших и разрушения инфраструктуры нет», — заявил он.

Фото: МО РФ

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Артиллеристы Воздушно-десантных войск уничтожили минометный расчет и опорный пункт ВСУ около села Андреевка на Артемовском направлении, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, точной оказалась стрельба подразделения ВДВ из Приморского края.

В МО рассказали, что координаты позиций ВСУ разведчики сразу передали на пункт управления артиллерией. Артиллеристы били с закрытых огневых позиций из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Была уничтожена пехота ВСУ и подавлена минометная огневая точка, добавили в оборонном ведомстве.

Российские военнослужащие группировки «Восток» за сутки ликвидировали шесть долговременных огневых точек ВСУ на Южно-Донецком направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, потери украинцев составили до 130 человек погибшими и ранеными. Он также уведомил, что оперативно-тактическая авиация, реактивная артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и 58-й отдельной мотопехотной бригады у Золотой Нивы и Урожайного.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры боев у Авдеевки. Отмечается, что российская армия наступает около поселка Северное в ДНР, взламывая оборону Вооруженных сил Украины.

«На кадрах арта мощно поддерживает наступление наших штурмовых групп, ведя огонь по позициям врага в районе н. п. Северное на Авдеевском направлении. После артподготовки наши продвинулись в сторону Северного. По гололеду и туману взяли несколько позиций ВСУ в лесополосах», — подчеркивается в сообщении.

Какой регион РФ обстреляли ВСУ

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Забрама в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В результате происшествия было нарушено энергоснабжение. Информация о пострадавших не поступала.

Где гремели взрывы

В Одесской области на фоне воздушной тревоги звучали взрывы. По данным СМИ, они прогремели в Измаильском районе, в городе Килия, который расположен на берегу Килийского и Степового устьев реки Дунай.

Также ряд взрывов прозвучал в городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины. Иных подробностей не приводилось.

Кого МВД РФ объявило в розыск

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск, следует из базы МВД России. Статья, по которой ведется розыск, не называется.

В октябре 2022 ФСБ России назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В мае 2023 года он подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России.

Сколько денег осталось на помощь Украине

Администрация США в настоящее время располагает суммой в размере около $1 млрд для помощи Украине, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Она уточнила, что порядка 96% этой суммы уже освоено Пентагоном, оставшиеся 4% предоставят Киеву до конца текущего месяца.

Жан-Пьер также пояснила, что после того как средства закончатся, США не смогут восполнять собственные запасы вооружений и заменять поставляемое Украине оружие.

Фото: U.S. Air Force photo by Senior Airman Sara Jenkins

Что допустил военкор Стешин

Военкор Дмитрий Стешин написал, что у российской армии может появиться новая возможность для взятия Угледара. По его мнению, путь к городу будет открыт в случае отступления ВСУ из Марьинки в сторону Курахово.

«У наших же, с такими маневрами, появляется новая возможность взять Угледар. Потому что привычное направление штурма Угледара — через Павловку — невозможно из-за географии: река Кашлагач, а за ней — Угледар на возвышенности. Это знание обошлось недешево, и есть в нем много печали. Осенью поразило, как за линией фронта, совсем рядом, жарко светят фонарями и окнами села восточнее Угледара. Как бы показывая, что они мирные и укрепов/целей в них нет», — отметил Стешин.

В чем отличие модернизированного вертолета Ка-52М

Модернизированный вертолет Ка-52М является дальнейшим развитием Ка-52, объяснил NEWS.ru военный эксперт, специалист по армиям НАТО Александр Артамонов. Благодаря новому вооружению вертолет способен наносить фантастические по точности и силе удары, отметил спикер. Также машина получила усиленную «сэндвичную» броню, новейшее вооружение и средства радиолокационной борьбы.

«Это просто дикое оружие. Вертолеты могут даже не долетать до той линии, где их могут подбить. Но при этом наносить фантастические по своей точности и силе удары. Ведь боевая часть у „изделия 305“ — это 25 кг», — рассказал Артамонов.

Фото: МО РФ Ка-52

Что будут означать возможные взлеты F-16 из Польши

Россия будет рассматривать возможные взлеты истребителей F-16 с аэродромов в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, это вынудит Россию на ответные меры.

По словам дипломата, стали появляться мнения, что из-за разрушений аэродромов на Украине передаваемые Киеву F-16 могут применяться ВСУ с авиабаз в Румынии, Словакии и Польше. Он указал, что США и их союзники продолжают создавать угрозы безопасности на западных российских границах.

Вице-спикер парламента Словакии Любош Блага предупредил, что вылеты украинских истребителей F-16 с авиабаз НАТО станут для России красной линией, что способно привести к открытому столкновению Москвы с Североатлантическим альянсом.

Будут ли провокации ВСУ на выборах президента РФ

Выборы президента России на территории Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей, скорее всего, будут сопровождаться нападениями со стороны Украины, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, Киеву важно добиться снижения явки на голосовании в новых субъектах РФ.

Как напомнил эксперт, во время сентябрьской избирательной кампании, когда жители новых регионов выбирали региональных и муниципальных депутатов, украинские войска также пытались сорвать голосование. Несмотря на опасность, явка на участках оказалась одной из самых высоких по России.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Голосование на новых территориях

Что сказал Зеленский о положении ВСУ

Контрнаступательные и оборонительные операции ВСУ на фронте замедляются в зимний период, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Что касается заявлений некоторых генералов, некоторых военных: в любом случае это не о кризисе, это о зиме. Зимой всегда замедляются те или иные операции, контрнаступательные или оборонные. <...> Зимой все замедляется. Мы говорим об обороне на востоке нашей страны, потому что большинство войск РФ сосредоточено там», — сказал он.

Что сказал Песков о понимании Путиным целей спецоперации

Президент РФ Владимир Путин ясно понимает, чего хочет добиться страна в рамках специальной военной операции, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он также обратил внимание, что США стали осознавать неэффективность финансовых вложений в Украину и в связи с этим задаются вопросом, стоит ли продолжать тратить деньги.

Песков указал, что США вкладывают в Украину деньги как в инструмент борьбы с Россией. Однако в настоящее время Вашингтону стало понятно, что данный инструмент «работает не очень эффективно», подчеркнул он. В этой связи, по словам представителя Кремля, в Белом доме стали задаваться вопросом, нужно ли продолжать финансирование, что ставит Киев в «весьма трудное положение».

В то же время, по словам Пескова, власти Украины прекрасно знают, «где переступили красные линии» и что нужно делать, чтобы добиться урегулирования ситуации. При этом конкретных шагов, требующихся от Киева, пресс-секретарь не назвал. Он также не исключил, что украинские власти может подвинуть в сторону «верных решений» сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Президент России Владимир Путин

Что сказал Кадыров по поводу СВО

Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, однако президент РФ Владимир Путин отдал приказ максимально не разрушать города, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров. Кроме того, по его словам, российский лидер хотел обезопасить границы страны, не позволив врагам зайти на территорию через Грузию.

«Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца. Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию через Грузию и навязывать свои условия», — заявил Кадыров.

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