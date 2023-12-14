В Минобороны рассказали о ликвидации долговременных огневых точек ВСУ Минобороны: ВС РФ поразили шесть огневых точек ВСУ на Южнодонецком направлении

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ

Российские военнослужащие группировки «Восток» за сутки ликвидировали шесть долговременных огневых точек Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев. По его словам, потери украинцев составили до 130 человек погибшими и ранеными.

Подразделения группировки войск «Восток» продолжают выполнять боевые задачи на Южно-Донецком направлении. В течение суток уничтожены шесть долговременных огневых точек, — сказал военный.

Он также добавил, что оперативно-тактическая авиация, реактивная артиллерия и тяжелые огнеметные системы поразили пункты временной дислокации и места сосредоточения живой силы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в Новомихайловке и 58-й отдельной мотопехотной бригады у Золотой Нивы и Урожайного.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южно-Донецком направлении. ВСУ также потеряли три автомобиля. Авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре.