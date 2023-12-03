ВС РФ уничтожили около 110 украинских военных на Южнодонецком направлении

Фото: МО Украины

Вооруженные силы России уничтожили около 110 украинских военных на Южнодонецком направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. По его словам, противник также потерял три автомобиля.

Общие потери противника составили до 110 военнослужащих, три автомобиля, — сказал Чехов.

Собеседник агентства добавил, что авиация и артиллерия ударили по пунктам временной дислокации подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Константиновке, 72-й механизированной бригады в Угледаре и 118-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Макаровки. А тяжелая огнеметная система, в свою очередь, атаковала опорные пункты противника в районах Новомихайловки, Новодонецкого и Никольского.

Ранее Вооруженные силы Украины предприняли попытки прорвать оборону России у Работино в Запорожской области. ВСУ бросили на штурм Новопрокоповки сильную бронегруппу. Однако операция провалилась, украинская армия получила получила отпор. Видео с места событий появилось в Сети.

В Минобороны РФ также сообщали, что за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении потери ВСУ составили свыше 880 человек. Кроме того, подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.