ВС России «горячо приняли» бронетехнику ВСУ у Работино и попали на видео Опубликовано видео попыток ВСУ прорвать оборону ВС России у Работино

Фото: МО РФ

Вооруженные силы Украины предприняли попытки прорвать оборону России у Работино в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». По его информации, ВСУ бросили на штурм Новопрокоповки сильную бронегруппу. Однако операция провалилась, о чем свидетельствуют кадры того, как украинская армия получила отпор.

Мощные кадры попытки прорыва колонны бронетехники врага у Работино. <...> Но бойцы 70-го полка, разведчики и другие подразделения устроили им горячий прием, — говорится в публикации.

По словам военкоров, почти шесть месяцев украинская армия копит силы и устраивает подобные попытки прорыва, но в итоге поля усеиваются «горами сожженной техники» ВСУ.

Ранее Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» под управлением десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также была продемонстрирована ликвидация FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и наблюдательных пунктов в районе Артемовска. Всего было уничтожено два пункта и ликвидировано более одного отделения украинских солдат.