Появилось видео уничтожения российскими десантниками техники ВСУ Минобороны РФ показало кадры уничтожения «Ланцетами» техники ВСУ

Фото: МО РФ

Министерство обороны РФ показало кадры уничтожения личного состава, плавсредств и автомобильной техники ВСУ барражирующими боеприпасами «Ланцет» под управлением десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. Также продемонстрирована ликвидация FPV-дронами живой силы противника в укрытиях и наблюдательных пунктов в районе Артемовска.

В Херсонской области расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег реки. Профессионально и грамотно управляя «Ланцетами», операторы уничтожили все цели, в том числе несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также значительное количество личного состава, — говорится в сообщении ведомства.

Под Артемовском используются FPV-дроны коптерного типа, после массированного удара которых десантники поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий. Всего было уничтожено два наблюдательных пункта, ликвидировано более отделения украинских солдат.

Ранее 2 декабря появилось видео, как оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ ВСУ на Купянском направлении: беспилотник с боеприпасом влетел точно в люк наводчика. На кадрах видно, как БПЛА приближается к боевой машине и в момент взрыва начинаются помехи.