Ударный FPV-дрон ВС России «заглянул» в люк украинского танка Оператор FPV-дрона «Упырь» уничтожил танк Т-64БВ ВСУ

Фото: МО РФ

Оператор FPV-дрона «Упырь» вывел из строя танк Т-64БВ Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, беспилотник с боеприпасом влетел точно в люк наводчика. На опубликованных ТАСС кадрах видно, как БПЛА приближается к боевой машине и в момент взрыва начинаются помехи.

Экипаж наших противников в ходе атаки браво бросил свой танк, который какое-то время двигался, но после застрял. Чтобы минимизировать расходы на уничтожение, решил влететь ему прямо в люк, — заявил оператор дрона.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин сообщил подробности о новой разработке Россией дронов, которая по некоторым критериям превосходит ударные БПЛА «Ланцет». Речь идет о дроне-камикадзе «Скальпель». По словам эксперта, он гораздо дешевле в производстве, чем «Ланцет», при этом способен не хуже решать те же задачи.

В ноябре Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео с флангов Артемовска, где российские военнослужащие выбивают ВСУ с позиций в ДНР. Отмечалось, что бойцы ВС России зашли в Хромово и продвинулись у Клещеевки.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Корнет» поразил группу солдат ВСУ в зоне проведения спецоперации в момент выгрузки из автомобиля боекомплекта.