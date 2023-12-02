Названы потери ВСУ за прошедшую неделю на одном из направлений СВО Минобороны: ВСУ потеряли 880 бойцов за неделю на Южно-Донецком направлении

Фото: МО Украины

Потери Вооруженных сил Украины за прошедшую неделю на Южно-Донецком направлении составили свыше 880 человек, сообщает Минобороны РФ. Кроме того, подразделения ВС России поразили шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии. Группировки подразделения «Восток» отразили три атаки украинской армии.

Ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое Донецкой Народной Республики. Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, 6 боевых бронированных машин, 20 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии, — говорится в сообщении.

Ранее военное ведомство рассказало об успешной атаке российских десантников на правом берегу Днепра в Херсонской области. По данным МО, ВС РФ атаковали ВСУ с применением барражирующих боеприпасов «Ланцет». В ходе операции были ликвидированы все цели, включая несколько военнослужащих украинской армии.