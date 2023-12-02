Российские десантники разбили ВСУ дронами «Ланцет» на правом берегу Днепра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщила РИА Новости пресс-служба Минобороны. В ведомстве отметили, что в ходе операции были уничтожены все цели, включая значительное количество солдат, несколько моторных лодок, грузовой автомобиль, а также другие материальные средства противника.

Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки, — рассказали в ведомстве.

Ранее российский дрон-камикадзе «Ланцет» уничтожил украинский штурмовой самолет Су-25 на аэродроме Долгинцево в Днепропетровской области. По словам эксперта Центра военно-политической журналистики Бориса Рожина, это уже далеко не первый самолет, пораженный «Ланцетом», и эффективность этих БПЛА, используемых российскими военными, продолжает расти. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

До этого военкор Андрей Руденко опубликовал видео поражения беспилотником «Ланцет» украинской самоходной артиллерийской установки M-109. По словам журналиста, всего подтверждено уже около 50 уничтоженных гаубиц этого образца.