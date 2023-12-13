Жители поселка в Брянской области остались без света из-за обстрела ВСУ Богомаз: ВСУ обстреляли поселок Забрама в Брянской области

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Забрама в Климовском районе Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале. В результате происшествия было нарушено энергоснабжение. Информация о пострадавших не поступала.

ВСУ обстреляли поселок Забрама Климовского района. Пострадавших нет. В результате обстрела в поселке частично нарушено энергоснабжение. На месте работают все оперативные и экстренные службы, — сообщил Богомаз.

Населенный пункт находится в непосредственной близости от государственной границы, добавил глава региона. В связи с этим аварийные бригады смогут приступить к ремонтным работам лишь утром.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал фотографии с последствиями обстрела Донецка, Горловки и Ясиноватой в ДНР. Населенные пункты находятся под артиллерийским огнем Вооруженных сил Украины практически весь день. По словам военкора, один житель Куйбышевского района Донецка погиб. Мужчина получил смертельные ранения от осколков снаряда. На опубликованных фотографиях запечатлены разрушенные здания и автобус.