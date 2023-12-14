Гаубицы ВДВ уничтожили опорный пункт ВСУ на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Артиллеристы воздушно-десантных войск (ВДВ) ликвидировали минометный расчет и опорный пункт ВСУ около села Андреевка на Артемовском направлении, сообщили РИА Новости в Минобороны РФ. По данным ведомства, точной оказалась стрельба подразделения ВДВ из Приморского края.

Разведывательные подразделения отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Приморского края обнаружили взводный опорный пункт с засевшими в нем украинскими националистами, а также миномет противника, который вел беспокоящий огонь по нашим позициям, — отметили в Минобороны.

В ведомстве рассказали, что координаты позиций ВСУ разведчики сразу передали на пункт управления артиллерией. Бойцы били с закрытых огневых позиций из 122-миллиметровых гаубиц Д-30. Была уничтожена пехота ВСУ и подавлена минометная огневая точка, добавили в оборонном ведомстве.

Telegram-канал «Архангел спецназа» ранее сообщил, что на Артемовском направлении операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют «иксоводами» за характерную форму хвоста ракеты, нанесли удары по двум украинским танкам. Отмечалось, что уничтожение бронетехники противника было снято на камеру БПЛА.