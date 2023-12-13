Уничтожение танков ВСУ на Артемовском направлении попало на видео «Архангел спецназа»: российские БПЛА поразили танки ВСУ под Артемовском

Фото: Ximena Borrazas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Операторы беспилотников-камикадзе «Ланцет», которых называют «иксоводами» за характерную форму хвоста ракеты, нанесли удары по двум украинским танкам на Артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа». Отмечается, что уничтожение бронетехники противника было снято на камеру БПЛА. В Министерстве обороны России пока не комментировали данную информацию.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что украинские танкисты попытались спрятать бронемашину в лесополосе, однако ее можно было легко обнаружить с помощью беспилотника. После получения координат цели были поражены с помощью беспилотников «Ланцет», запущенных бойцами Воздушно-десантных войск ВС РФ.

Как сообщалось ранее, за последние сутки российские войска отразили по меньшей мере восемь атак со стороны штурмовиков ВСУ на Купянском направлении. Потери противника составили до 155 человек убитыми и ранеными, также были уничтожены два танка. На Херсонском направлении армия России нанесла удары по трем самоходным артиллерийским установкам «Гвоздика» и пункту управления беспилотниками ВСУ. В результате удара цели были уничтожены.