Назван город, который ВС РФ может взять следующим после Марьинки Военкор Стешин допустил появление у ВС РФ новой возможности для взятия Угледара

Фото: МО Украины

Военкор Дмитрий Стешин написал в своем Telegram-канале, что у российской армии может появиться новая возможность для взятия Угледара. По его мнению, путь к городу будет открыт в случае отступления ВСУ из Марьинки в сторону Курахово.

У наших же, с такими маневрами, появляется новая возможность взять Угледар. Потому что привычное направление штурма Угледара, — через Павловку, — невозможно из-за географии: река Кашлагач, а за ней — Угледар на возвышенности. Это знание обошлось не дешево и есть в нем много печали. Осенью поразило, как за линией фронта, совсем рядом, жарко светят фонарями и окнами села восточнее Угледара. Как бы показывая, что они мирные и укрепов / целей в них нет, — написал Стешин.

По словам военкора, в самом Угледаре в темное время суток ничего не видно. Стешин заявил, что город «темен и разбит в хлам». Он выразил уверенность, что шахта там затоплена. И возвращаться туда, по его мнению, нет смысла.

Украинские войска, по данным военкора, могут отойти из Марьинки в Курахово по трассе Н15. Но ВСУ вряд ли захотят укрепляться в самом Курахово, по его оценке. Хотя, как отметил Стешин, противник мог бы использовать Кураховское водохранилище как естественный рубеж обороны и преграду. По его мнению, аналогичным образом у украинских войск выстроилась оборона под городом Светлодарском, который расположен к северу-востоку от Курахово.

13 декабря военкор Александр Коц сообщил, что войска России взяли Марьинку. Он отметил, что бойцы ВС РФ водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.