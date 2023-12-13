Донецкий эксперт рассказал о провокациях ВСУ на выборах президента РФ В ДНР заявили, что атаки ВСУ не помешают высокой явке на мартовских выборах

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Выборы президента России на территории Донецкой и Луганской республик, а также Запорожской и Херсонской областей, скорее всего, будут сопровождаться нападениями со стороны Украины, сказал в беседе с NEWS.ru экс-депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. По его словам, Киеву важно добиться снижения явки на голосовании в новых субъектах РФ.

Украине важно как можно сильнее напугать людей, как можно больше нанести ущерба. Поэтому, думаю, мы не застрахованы от этого — атаки будут продолжаться. У нас в Донецке обстрелы происходят каждый день — люди, можно сказать, к ним давно привыкли, — отметил Бердичевский.

Как напомнил эксперт, во время сентябрьской избирательной кампании, когда жители новых регионов выбирали региональных и муниципальных депутатов, украинские войска также пытались сорвать голосование. Несмотря на опасность, явка на участках оказалась одной из самых высоких по России.

Это будут первые выборы президента на наших территориях — во всех четырех присоединенных регионах. Думаю, это очень важно — реализовать свое право выбора, почувствовать себя по-настоящему гражданином Российской Федерации. Предполагаю, явка будет высокая, — заявил эксперт.

Ранее сообщалось, что президентские выборы в России пройдут 15–17 марта 2024 года. 13 декабря Центризбирком утвердил особые правила подготовки и проведения голосования в новых регионах, где действует военное положение. Согласно документу, местные избирательные комиссии сами смогут определять перечень документов, по которым будут идентифицировать голосующих, а также порядок аккредитации представителей СМИ. Кроме того, не будут публиковаться сведения о членах комиссий, а время работы участков может быть сокращено, если возникнет угроза безопасности.