ЦИК предлагает «особый порядок» аккредитации СМИ на выборы в новых регионах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Николай Булаев

Аккредитация представителей СМИ для работы на избирательных участках в новых регионах России (ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области) будет проходить в особом порядке, сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев на заседании ЦИК. Этот порядок будет установлен региональной избирательной комиссией. Связано это с особым режимом и учетом требований военного времени, уточнил он.

Есть особый режим и особый порядок, мы даем дополнительные полномочия избирательным комиссиям субъектов РФ определить специальный порядок аккредитации с учетом требований, обусловленных военным временем, в частности, таким порядком будут предусмотрены основания, при которых аккредитация представителей СМИ не осуществляется, и случаи, при которых аккредитация может быть приостановлена, — пояснил Булаев.

Также Булаев сообщил, что избирательные комиссии новых регионов не будут публиковать информацию о местах расположения участков для голосования. Эта мера необходима для безопасности граждан и членов комиссии.

До этого комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ пришла к выводу, что Россия во время выборов столкнется с подрывным воздействием на процесс международного наблюдения. Вместе с этим ожидаются хакерские атаки на избирательную инфраструктуру и госучреждения.