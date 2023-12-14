МВД РФ объявило в розыск Кирилла Буданова МВД России объявило в розыск главу ГУР Минобороны Украины Буданова

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов, обвиняемый в терроризме, объявлен в розыск, следует из базы МВД России, сообщает РИА Новости. Статья, по которой ведется розыск, не называется.

Буданов Кирилл Алексеевич. Дата рождения: 4 января 1986 года. Основание для розыска: разыскивается по статье УК, — отмечается в сообщении.

В октябре 2022 ФСБ России назвала Кирилла Буданова организатором взрыва на Крымском мосту. В мае 2023 года Буданов подтвердил причастность украинской разведки к подрывам медийных лиц в России.

В августе Кирилл Буданов говорил, что украинские войска не смогли взять под контроль Крым весной 2023 года, они выбились из графика. О планах захватить полуостров весной он заявлял в октябре 2022 года. Буданов признал, что события на фронте идут медленнее, чем это прогнозировалось прежде. Новые сроки по захвату Крыма украинскими войсками он называть не стал.

Ранее сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил NEWS.ru, что высказывание Кирилла Буданова о неоднократных попытках нанести удар по Запорожской АЭС — это признание вины в террористических действиях против ядерных объектов. По его словам, Россия обязательно использует эти заявления на Совете Безопасности ООН.