Украинская разведка признала срыв планов по захвату Крыма Буданов: Украина не успела захватить Крым весной 2023 года

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Украинские войска не смогли взять под контроль Крым весной 2023 года, они выбились из графика, заявил в интервью «Радио Свобода» (внесено Минюстом РФ в список иноагентов) начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. О планах захватить полуостров весной он заявлял в октябре 2022 года.

Буданов признал, что события на фронте идут медленнее, чем это прогнозировалось ранее. Новые сроки по захвату Крыма украинскими войсками он называть не стал. При этом глава разведки утверждает, что ВСУ продвигаются к цели.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США. По данным ведомства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.

Между тем президент США Джо Байден выразил сомнения в том, что Украина сможет быстро вернуть себе Крым. По его словам, это может произойти не сразу, а после некоего переходного периода, срок которого американский лидер не назвал. При этом Байден подчеркнул, что США не станут указывать Украине, на чем заканчивать конфликт с Россией.