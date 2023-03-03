МИД России: киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Киев по-прежнему планирует захватить Крым военным способом с подачи США, сообщается на сайте Министерства иностранных дел России. По словам представителей министерства, Вашингтон пытается «заработать очки на крымской кампании» и подстрекает Украину к нанесению ударов по республике.

Сегодня Киев продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан, — говорится в заявлении.

Также в ведомстве рассказали, что на фоне сообщений о готовящемся захвате Крыма власти Украины хотят призывать в ряды ВСУ граждан России и Белоруссии, проживающих на территории государства, под угрозой депортации. В свою очередь, в России готовы принять «всех жертв киевского режима».

Ранее советник американского президента по безопасности Джейк Салливан заявил, что вопрос принадлежности Крыма в будущем может быть пересмотрен, несмотря на позицию властей России о том, что данная тема «закрыта окончательно». При этом он подчеркнул, что непосредственно Вашингтон не собирается участвовать в обсуждении суверенных вопросов другой страны. Он добавил, что на сегодняшний день Киеву следует сфокусироваться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя, что позволит полностью восстановить территориальную целостность Украины.