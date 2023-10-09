В Совфеде зафиксировали признание главы ГУР Буданова в ядерном терроризме

Фото: МО Украины

Кирилл Буданов

Высказывание начальника Главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова о неоднократных попытках нанести удар по Запорожской АЭС — это признание вины, рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма, член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков. По его словам, Россия обязательно использует эти заявления на Совете Безопасности ООН.

Заявление Буданова о попытках нанести удар по ЗАЭС — это признание вины, он фактически заявил, что Украина совершала террористические действия против ядерных объектов. Мы безусловно используем его заявление при обсуждении ситуации на совете безопасности ООН, когда это будет касаться Украины. Надо ли сейчас организовывать встречу, это уже решит наше Министерство иностранных дел. Еще сочтет необходимым инициировать, то это будет обсуждаться, если нет, то этот вопрос обязательно поднимут позже, – рассказал Цеков.

Сенатор отметил, что слова Буданова также будут использоваться в оценке действий нынешнего руководства Украины.

Нынешнее руководство Украины - это руководство, которое фактически осуществляет террористические атаки на ядерные объекты. Мы понимаем, что в самом совете ООН любые действия Украины будут оправдываться, так как есть страны, которые безоговорочно поддерживают ее, наказывать Украину они не будут. Но есть и те государства, которые здраво смотрят на ситуацию и примут во внимание наши заявления в этом вопросе, – добавил Цеков.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что признание Киева об атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать для ООН холодным душем. Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что Украина использует ЗАЭС как «грязное ядерное оружие». Россия доказывала причастность Киева к обстрелам на всех площадках, добавила дипломат.