Захарова: признание Киева о ЗАЭС должно стать холодным душем для ООН

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Мария Захарова

Признание Киева об атаках на Запорожскую атомную электростанцию должно стать для ООН холодным душем, заявила «Известиям» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что Москва неоднократно предупреждала о том, что Украина использует ЗАЭС как «грязное ядерное оружие». Россия доказывала причастность Киева к обстрелам на всех площадках, добавила дипломат.

МИД России неоднократно заявлял о том, что режим [президента Украины Владимира] Зеленского использует атомную станцию в качестве «грязного ядерного оружия» и шантажирует им европейцев. Россия на всех специализированных площадках предоставляла данные в подтверждение обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ. Все, о чем мы говорили, будет и дальше находить прямое подтверждение, — заявила Захарова.

Ранее начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что спецназ его ведомства пытался трижды атаковать и захватить ЗАЭС. По его словам, все наступательные действия, в которых участвовали в том числе иностранцы, были отражены российскими силами.

Минобороны РФ ранее сообщало, что в непосредственной близости от Запорожской АЭС были обнаружены неразорвавшиеся снаряды. Боеприпасы нашли при ротации инспекторов МАГАТЭ.