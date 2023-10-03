Неразорвавшиеся снаряды найдены в непосредственной близости к ЗАЭС Минобороны сообщило об обнаружении неразорвавшихся снарядов рядом с ЗАЭС

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская АЭС в Энергодаре

Российские военнослужащие обнаружили неразорвавшиеся снаряды в непосредственной близости к Запорожской атомной электростанции, говорится в сообщении Министерства обороны РФ в Telegram-канале. Боеприпасы нашли при ротации инспекторов МАГАТЭ. В ведомстве уточнили: несмотря на взрывоопасные предметы (ВОП), сотрудникам агентства обеспечили безопасный проход на объект.

При проведении осмотра дороги в районе перехода российскими военнослужащими были зафиксированы неразорвавшиеся боеприпасы иностранного производства, оставшиеся в результате новых систематических обстрелов с украинской стороны в непосредственной близости ЗАЭС. Несмотря на наличие неразминированных ВОП, российские военнослужащие обеспечили безопасный переход наблюдателей миссии и их доставку на станцию, — говорится в сообщении.

При ротации специалистов на обозначенном маршруте был объявлен режим прекращения огня, добавили в ведомстве. Российские военнослужащие неукоснительно следовали указаниям.

Ранее губернатор региона Владимир Сальдо заявил, что попытка украинских военных провести наступление и захватить Запорожскую АЭС обречена на провал. По его словам, противник создаст много шума, однако не предпримет каких-либо серьезных действий.