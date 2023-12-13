Кадыров объяснил, почему СВО не закончилась за несколько месяцев Кадыров: Путин отдал приказ максимально не разрушать города в ходе СВО

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция на Украине могла завершиться за несколько месяцев, однако президент РФ Владимир Путин отдал приказ максимально не разрушать города, подчеркнул глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии, транслировавшейся в его Telegram-канале. Кроме того, по словам Кадырова, российский лидер хотел обезопасить границы страны, не позволив врагам зайти на территорию через Грузию.

Если бы я принимал решение, закончили бы за три месяца. Но у главнокомандующего главная задача — максимально не разрушать города и не дать зайти Западу на нашу территорию через Грузию и навязывать свои условия, — заявил Кадыров.

Ранее глава Чечни впервые прокомментировал решение Путина участвовать в грядущих выборах президента, отметив, что население Чечни поддерживает российского лидера. По его словам, жители региона считают данный шаг главы государства абсолютно правильным и необходимым.

Руководитель республики отметил, что в новейшей истории страны никогда не было и не будет никого достойнее, мудрее и талантливее Путина. Кадыров добавил, что, как и прежде, чеченский народ будет выполнять любые приказы во благо России.