Онкодиспансер и АЗС под обстрелами: как ВСУ атакуют РФ 13 декабря

Фото: Сергей Батурин/РИА Новости

Российские территории в минувшие сутки вновь подверглись ударам со стороны украинской армии. В Новосибирске задержали сторонника запрещенного радикального движения, которого подозревают в попытке подрыва военкомата. В Донецкой Народной Республике (ДНР) под обстрелами оказались онкодиспансер и автозаправка. В Крыму задержали жителя Симферополя, который взорвал автомобиль с сотрудником администрации Запорожской области. Новые подробности атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России — в материале NEWS.ru.

Релейный шкаф подожгли на железной дороге в Краснодаре

Неизвестные подожгли железнодорожное оборудование в Краснодаре. В результате движение двух пассажирских поездов задержалось на 20 минут.

Инцидент произошел накануне на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили рядом с выгоревшим релейным шкафом плоскогубцы и тряпичные салфетки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Подозреваемого в попытке теракта задержали в Новосибирске

В Новосибирске силовики задержали мужчину, которого подозревают в попытке подрыва военкомата. Задержанный — 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов. По данным правоохранителей, он состоял в местной ячейке «запрещенного в России праворадикального движения».

Ночью 5 декабря на подоконнике военкомата, расположенного в жилом доме на улице Дмитрия Шамшурина, обнаружили мультиварку. Прибывшие на место саперы нашли внутри подозрительного кухонного прибора самодельное взрывное устройство.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, Ряполов был сторонником оппозиционера Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) и националиста Максима Марцинкевича (известен под прозвищем Тесак). Мужчина ранее уже был судим: в 2017 году его на четыре года лишили свободы за хранение взрывчатых веществ.

На допросе задержанный признался, что действительно хотел взорвать военкомат в Новосибирске. В роботе-пылесосе у него дома обнаружили следы взрывчатых веществ. Также установлено, что Ряполов переписывался с кураторами с Украины.

Онкодиспансер попал под обстрел в Горловке

В представительстве ДНР в Совместном центре по надзору и согласованию вопросов, касающихся военных преступлений Украины (СЦКК), заявили, что за минувшие сутки было зафиксировано десять фактов ведения огня со стороны ВСУ (днем ранее — 11).

Под огнем оказались районы Горловки и Донецка. Повреждения получили семь жилых домов, а также Горловский городской онкологический диспансер и автозаправка на улице Буденного в областном центре. Пострадали два мирных жителя Донецка и Горловки, один из которых — сотрудник заправки.

На Горловском направлении украинские войска совершили шесть артиллерийских обстрелов. На Донецком направлении — четыре обстрела из артиллерии и РСЗО. Всего по населенным пунктам ДНР за последние сутки выпустили 34 снаряда.

Херсонскую и Запорожскую области обстреляли из артиллерии

В минувшие сутки ВСУ продолжали обстреливать из артиллерии населенные пункты Херсонской и Запорожской областей. По данным Telegram-канала WarGonzo, в Херсонщине прилеты зафиксировали в Алешках, Пойме, Голой Пристани и Казачьих Лагерях.

Тем временем в Запорожье под удары попали Вербовое, Копани, Новофедоровка, Новопрокоповка и Жеребянки. Минобороны РФ информацию об обстрелах не комментировало.

В Крыму совершили покушение на сотрудника запорожской администрации

В Крыму силовики задержали подозреваемого в покушении на сотрудника администрации Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Как выяснили правоохранители, мужчина самостоятельно изготовил взрывное устройство, после чего прикрепил его к автомобилю. В момент взрыва внутри машины находились три человека, они получили ожоги.

По данным «Ленты.ру», задержанный является жителем Симферополя. Ему уже предъявлены обвинения в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении на убийство.

15 снарядов выпустили ВСУ по Белгородчине

За минувшие сутки в Белгородской области зафиксировали 15 прилетов из артиллерии и минометов. Под огнем оказались Сподарюшино, Белянка, Первомайский, Марьино и Новая Таволжанка. Обошлось без последствий на земле.

В селе Щетиновка украинские беспилотники сбросили пять взрывных устройств. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, никто из местных жителей не пострадал, повреждения получила кровля коровника.

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