Задержан подозреваемый в попытке взорвать военкомат в Новосибирске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в попытке теракта в военкомате города Новосибирска, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. По их словам, 5 декабря был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. Возбуждено уголовное дело о теракте.

Подозреваемый задержан на 48 часов в порядке статьи 98 УПК, — уведомили в правоохранительных органах.

Задержан судимый 27-летний житель Бердска Евгений Ряполов, состоявший в местной ячейке «запрещенного в России праворадикального движения». В 2017 году его лишили свободы на четыре года за хранение взрывчатых веществ.

5 декабря взрывоопасная мультиварка была обнаружена у военкомата в Новосибирске, ее оставили на подоконнике. Прибывшие на место саперы нашли в корпусе бытовой техники неизвестное вещество серого цвета, таймер с проводами, а также батарейку. В результате инцидента никто не пострадал.

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в одном из военкоматов Воронежа. При обыске у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка с украинскими кураторами.

Также сотрудникам ФСБ удалось предотвратить теракт в военном комиссариате Воронежа, который планировал устроить завербованный террористической организацией гражданин РФ. По данным ведомства, злоумышленник был заключен под стражу.