SHOT: два поезда задержали на Кубани из-за поджога релейного шкафа

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Движение двух пассажирских поездов было задержано в Краснодаре из-за поджога злоумышленниками релейного шкафа, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, оборудование было повреждено в нескольких километрах от вокзала Краснодара на перегоне Краснодар-Сортировочный — Лорис.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции обнаружили плоскогоубцы и тряпичные салфетки. Поджигатели разыскиваются.

Движение поездов было задержано на 20 минут. Оба состава следовали из Сочи. Один по маршруту Адлер — Красноярск, а второй — Адлер — Саратов.

Ранее злоумышленники пытались парализовать работу промзоны Омска путем поджога батарейного шкафа, обслуживающего пути для грузовых поездов. По ним составы следуют к нескольким местным предприятиям и нефтекомплексу. Поджог оборудования не отразился на движении поездов.

В конце ноября в Подмосковье было задержано на полтора часа движение нескольких поездов из-за поджога релейного шкафа. Злоумышленники вскрыли шкаф системы сигнализации и блокировки, облили его воспламеняющейся жидкостью и подожгли. В результате оборудование частично выгорело.