«Угроза только для Зеленского»: в Госдуме объяснили «пляски» Киева ради ЕС Депутат Журавлев: Киев готов «плясать» ради ЕС для сохранения власти Зеленского

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева «сплясать и попрыгать» ради членства страны в ЕС из-за опасности для действующих властей страны, сказал в разговоре с NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По мнению парламентария, реальная угроза существует только для главы государства Владимира Зеленского, который рискует лишиться руководящего поста.

Украина готова и петь, и плясать, выступая в роли балаганного исполнителя, лишь бы продолжить получать финансирование. Стоило лишь немного перекрыть денежные потоки, как соратники Зеленского завопили. Без поддержи Запада боевые действия быстро прекратится, а это значит, что миллионы украинцев останутся живы. Уничтожением это грозит только команде Зеленского, а к ним украинцы, надеюсь, прозрев, будут относиться, как и полагается — ненавидеть и сожалеть, что когда-то пошли на поводу, — считает Журавлев.

Ранее Кулеба заявил, что Киев готов при необходимости попрыгать и сплясать, чтобы выполнить условия для вступления Украины в Европейский союз. Но при этом, по его словам, необходимо «играть честно» и все действия Киева должны быть учтены ЕС.

Украинский министр выразил уверенность, что ЕС продолжит процесс расширения и в скором времени Украина станет членом содружества. Однако, по словам Кулебы, еще остается нерешенным вопрос, сможет ли кто-то замедлить этот процесс или Киев плавно войдет в ЕС.

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани ранее заявил, что вступление Украины в ЕС приведет к большим тратам, потому что страна является «финансовой бомбой замедленного действия». По его словам, европейские налогоплательщики уже потратили €88 млрд на помощь Киеву и до 2027 года планируется передать еще €70 млрд.