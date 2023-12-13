Последние новости с фронтов СВО 13 декабря: где и как продвигаются ВС РФ «Два майора»: ВС РФ взяли под контроль участок дороги Григоровка — Богдановка

Фото: Александр Река/ТАСС

Боевая работа мотострелкового подразделения

ВС РФ продолжают атаковать позиции ВСУ у Работино и Новопрокоповки на Запорожском направлении, пишет WarGonzo. Что сегодня происходит на Артемовском и Херсонском направлениях, какая сейчас ситуация у Бахмута, Часова Яра, Клещеевки, Крынок, Крыма, берегов Днепра, о чем пишут военкоры 13 декабря?

Запорожское направление. Ситуация у Работино, Вербового, Новопрокоповки 13 декабря 2023 года

«На Запорожском направлении ВС РФ атаковали со стороны Новопрокоповки на Работино и из района Новофедоровки. ВСУ удержали позиции. Но налицо, что украинские войска перешли к обороне. ВС РФ стремятся обнулить успехи ВСУ на этом участке, достигнутые в ходе их летне-осеннего контрнаступления. Под обстрелами украинские позиции в Плавнях, Пятихатках, Малых Щербаках, Новоандреевке, Орехове и Новоданиловке. Российские — в Жеребянках, Копанях, Новопрокоповке, Вербовом и Новофедоровке», — передает WarGonzo.

«Два майора» пишут, что на Запорожском фронте у Вербового вчера утром ВС РФ отразили атаки пехоты ВСУ.

«Огнем артиллерии попытки врага продвинуться пресечены. К середине дня ВСУ вновь пытались наступать под прикрытием огня своей артиллерии малыми группами пехоты, стрелковым огнем наших подразделений накат отбит», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что на Ореховском участке бойцы ВС РФ контратаковали со стороны Новопрокоповки и Новофедоровки, также российская армия попыталась атаковать в направлении Угледара.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Артемовское направление. Ситуация у Бахмута, Часова Яра, Клещеевки, Андреевки 13 декабря 2023 года

«На северном фланге Бахмута идут ожесточенные бои возле Богдановки и у трассы Часов Яр — Хромово. Командование третьей штурмовой бригады „Азов“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из-за больших потерь в живой силе было вынуждено отправить соединение в тыл для доукомплектования», — пишет «Рыбарь».

«Два майора» передают, что на Артемовском (Бахмутском) участке фронта российские войска сохраняют инициативу, бои идут у Богдановки и Хромово.

«Сообщают о взятии под контроль участка дороги Григоровка — Богдановка. Южнее, у Клещеевки, армия России продавливает оборону противника севернее населенного пункта», — сообщил источник.

Readovka рассказала, что российская армия продолжает продвигаться в районе Богдановки и к северу от Артемовского, в Клещеевке и Андреевке продолжаются бои.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Херсонское направление. Ситуация у Крыма, Крынок, Херсона, берегов Днепра 13 декабря 2023 года

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ били по украинским позициям на левом берегу Днепра в Крынках. Стоит сказать, что на этом участке боевые действия носят характер „качелей“. Периодически противоборствующие стороны пытаются завладеть инициативой. Но существенными успехами отметиться не могут. Под ударами ВСУ в Велетинском, Херсоне, Антоновке, Приднепровском, Токаревке, Новотягинке и Тягинке. ВС РФ — в Голой Пристани, Алешках, Пойме и Казачьих Лагерях», — пишет WarGonzo.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

«Два майора» передают, что на Херсонском направлении продолжились бои у Крынок.

«ВС России уничтожают живую силу противника, доставляемую через Днепр. Враг ценой ежедневных потерь личного состава удерживает для себя ставший бесперспективный участок местности на нашем берегу. Сообщают о боях на островах в пойме Днепра», — отметил источник.

«Рыбарь» рассказал, что на Херсонском направлении в Крынках ВСУ, несмотря на регулярные потери, продолжают удерживать плацдарм.

«Воспользовавшись плохой погодой, противник перебросил шесть групп на моторных лодках к домам в центральной части села», — добавил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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