Военкомат в Новосибирске хотели подорвать с помощью мультиварки SHOT: мультиварку с СВУ нашли на подоконнике военкомата в Новосибирске

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Мультиварка с заложенным в нее самодельным взрывным устройством (СВУ) была обнаружена минувшей ночью на территории военкомата в Новосибирске, сообщает Telegram-канал SHOT. Находка была уничтожена саперами, пострадавших нет.

Инцидент произошел на улице Дмитрия Шамшурина. Мультиварка с СВУ была установлена неизвестными злоумышленниками на подоконник военкомата, расположенного в многоэтажном жилом доме.

Вызванные на место специалисты обнаружили в мультиварке вещество серого цвета, таймер с проводами и нитью накаливания, подключенными к батарейке «Крона». Саперы уничтожили находку в безопасном месте с помощью робота-манипулятора. Фрагменты СВУ отправлены на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка.

В конце ноября сотрудники ФСБ задержали 37-летнего россиянина, который собирался устроить теракт в военкомате Воронежа. При обыске у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и переписка с украинскими кураторами, по заданию которых мужчина действовал. После теракта он намеревался уехать на Украину.