Мужчина пострадал при обстреле онкодиспансера в Горловке

Фото: Laurel Chor/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Горловке пострадал мирный житель в результате обстрела со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Повреждение получило здание онкологического диспансера.

По состоянию на 21:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): — по улице Свердлова, 6, ранен мужчина 1986 года рождения. Поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: Обстрел в 17.40: — Горловский городской онкологический диспансер по проспекту Ленина, — заявил представитель Центра.

Всего по городу было выпущено четыре снаряда калибра 152 миллиметра в период с 17:40 до 20:00. Горловка находится на северном направлении в 50 километрах от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее сообщалось, что поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области остались без света после обстрела ВСУ. По словам губернатора региона Романа Старовойта, никто из жителей не пострадал. По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ обстреляли поселок Манев в Климовском районе Брянской области из танка. Министерство обороны эту информацию не комментировало.