Россия приравняет взлет F-16 с баз НАТО к участию в конфликте на Украине Гаврилов: РФ приравняет взлет F-16 из Польши к участию в конфликте на Украине

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Россия будет рассматривать возможные взлеты истребителей F-16 с аэродромов в Польше, Румынии и Словакии как участие этих стран в конфликте на Украине, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене Константин Гаврилов. По его словам, которые приводит РИА Новости, это вынудит Россию на ответные меры.

Решительно предупреждаем, что применение этих истребителей с территории указанных стран — членов НАТО будет рассматриваться Москвой как их участие в конфликте на Украине, — заявил Гаврилов.

По словам дипломата, стали появляться мнения, что из-за разрушений аэродромов на Украине передаваемые Киеву F-16 могут применяться ВСУ с авиабаз в Румынии, Словакии и Польше. Он указал, что США и их союзники продолжают создавать угрозы безопасности на западных российских границах.

Гаврилов подчеркнул, что в национальных доктринах стран НАТО закрепляются претензии на глобальное и региональное доминирование. Члены Альянса намерены добиваться этого с помощью военной силы, обратил внимание переговорщик.

В сентябре в ходе выступления на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин заявил, что передача F-16 Украине приведет к затягиванию конфликта. Перед этим, в июне, глава государства выразил уверенность, что самолеты F-16 будут гореть на Украине точно так же, как поставленные ВСУ немецкие танки Leopard.