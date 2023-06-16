Путин предрек истребителям F-16 судьбу «Леопардов» Путин: самолеты F-16 для ВСУ будут гореть так же, как танки Leopard

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФ, что готовящиеся к отправке на Украину американские самолеты F-16 будут гореть так же, как немецкие танки Leopard. Глава государства отметил, что российские военные каждый день уничтожают западные боевые машины.

Я уже говорил сегодня о том, что на одном участке предпринимаются попытки атак силами двух рот при поддержке пяти танков, на другом участке тоже полторы роты примерно при поддержке двух танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и в том числе Leopard. И вчера было то же самое, и вчера были Leopard. Они горят, так же будут гореть и F-16. Сомнений нет, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что если F-16 для ВСУ будут базироваться за границей, то ВС РФ «посмотрят», как поражать эти самолеты. Путин обратил внимание, что размещение истребителей за рубежом представляет серьезную опасность дальнейшего втягивания НАТО в конфликт.

Ранее глава государства констатировал, что ВСУ в ходе контрнаступления не достигли своих целей ни на одном из участков фронта. Путин отметил, что потери украинской армии в 10 раз превышают российские. По его словам, в ходе безуспешных атак противник потерял свыше 180 танков и более 400 боевых бронированных машин. Президент добавил, что несмотря на продолжающиеся попытки наступления, у Киева нет шансов на успех.