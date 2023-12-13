ВС РФ отбили восемь атак ВСУ под Купянском: новости СВО на вечер 13 декабря Армия России отбила восемь атак украинских штурмовиков на Купянском направлении

Фото: РИА Новости

Военнослужащие танка Т-72 Вооруженных сил РФ

Армия Украины лишилась одного американского бронетранспортера М113, а также двух боевых бронированных машин, одного танка и 55 военнослужащих в ходе боев на Купянском направлении, сообщили в Министерстве обороны России. Такие потери стали результатом восьми неудачных атак, проведенных 14, 43, 60 и 115-й механизированными бригадами ВСУ.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 13 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Украинская армия потеряла до 250 человек на Донецком направлении

Вооруженные силы Украины понесли значительные потери в ходе боев на Донецком направлении, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. По данным российского ведомства, подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили четыре штурмовые атаки, предпринятые отрядами 24-й механизированной и 5-й штурмовой бригад ВСУ. В результате украинская армия потеряла до 250 человек убитыми и ранеными, два танка, боевую машину пехоты Bradley (США), три боевые бронированные машины, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Акация» и два полевых артиллерийских орудия.

Крупные потери в войсках противника были зафиксированы и на Южно-Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ и 128-й бригады теробороны Украины, расположенным в районах населенных пунктов Новомихайловка, Новодонецкое и Старомайорское. В ходе боевых действий украинская армия потеряла до 130 солдат, а также два пикапа, две САУ «Акация» и одну САУ «Гвоздика».

Интенсивные бои велись и на Краснолиманском направлении, где российским войскам удалось отразить атаку штурмовой группы 63-й механизированной бригады ВСУ. Противник предпринял попытку атаки позиций ВС РФ в районе населенного пункта Червоная Диброва (ЛНР), однако ему не удалось выполнить поставленную командованием задачу. В результате украинские войска потеряли до 100 человек убитыми и ранеными, а также один танк и два автомобиля.

Фото: МО РФ Военнослужащий ВС РФ

Противник также попытался взять штурмом позиции российской армии на Запорожском направлении. В ходе боев были убиты или ранены до 50 украинских солдат, также ВСУ потеряли три автомобиля. На Херсонском направлении армия Украины потеряла до 30 человек, также были уничтожены три САУ «Гвоздика» и один пункт управления беспилотниками.

Российские летчики уничтожили склады с боеприпасами и горючим для ВСУ

Летчики ВКС России, артиллеристы, а также операторы беспилотников успешно поразили сразу несколько целей в зоне проведения специальной военной операции, рассказали в Минобороны РФ. По данным ведомства, за последние сутки украинская армия лишилась трех складов с топливом и боеприпасами, а также цеха сборки и ремонта беспилотников. Кроме того, была уничтожена станция кругового обзора с фазированной антенной решеткой 79К6 «Пеликан».

Армия Украины предприняла попытки атаковать российские позиции с помощью беспилотников и ракет. По данным российского оборонного ведомства, средствам ПВО удалось перехватить два реактивных снаряда, выпущенных из американской РСЗО HIMARS. Также были уничтожены шесть украинских дронов, замеченных в небе над Кременной (ЛНР), Белогоровкой, Криничной и Марьинкой (ДНР).

Всего с момента начала СВО украинские вооруженные силы потеряли 550 самолетов, 257 вертолетов, а также свыше 9,6 тысячи беспилотников. Кроме того, были поражены 14 тысяч танков и 1,1 тысячи боевых машин РСЗО.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Су-35 ВКС России

Битва за Марьинку близится к завершению

Российские войска водрузили флаг над последним домом на Каштановой улице в городе Марьинке, сообщает источник Telegram-канала «Рыбарь». По его данным, для полного взятия города армии РФ осталось зачистить часть к северу от водохранилища. Предполагается, что подразделениям российских вооруженных сил удастся выполнить задачу в кратчайшие сроки, так как основной состав ВСУ выведен в населенный пункт Георгиевка. В Минобороны РФ пока не подтвердили данную информацию.

По мнению военного эксперта Андрея Клинцевича, взятие Марьинки имеет огромное значение для всего хода специальной военной операции. Он подчеркнул, что российским войскам потребовались серьезные усилия, чтобы прорвать линию обороны ВСУ на данном направлении. Предполагается, что взятие города приведет к резкому подъему морального духа солдат армии РФ.

Армия России продвигается вперед на Купянском направлении

Подразделения ВС РФ продолжают продвижение на Купянском направлении, утверждают авторы Telegram-канала «Иди и смотри». По их словам, в настоящее время российские военные закрепляются на окраинах населенного пункта Синьковка. Однако командование ВСУ пытается помешать этому и стягивает резервы на данное направление. В Минобороны РФ пока не прокомментировали данную информацию.

Фото: МО РФ Военнослужащие ВС РФ

Дефицит вооружений может превратить украинских солдат в партизан

Вооруженные силы Украины могут перейти к тактике ведения партизанской войны из-за резкого сокращения поставок вооружений со стороны стран Запада, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление президента республики Владимира Зеленского. Выступая перед членами Конгресса США он заявил, что правительство страны также начнет призывать мужчин в возрасте старше 45 лет, так как Украина испытывает нехватку более молодых призывников.

Аналитики агентства отмечают, что в этот раз Зеленского ждал более прохладный прием в Вашингтоне, чем обычно. По их мнению, это связано с провалом летнего контрнаступления ВСУ и отсутствием каких-либо значимых результатов. Американские политики недовольны тем, что Киев растратил западную бронетехнику и так и не прорвал российскую оборону, считают эксперты. Предполагается, что это ставит под угрозу выделение нового пакета вооружений.

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