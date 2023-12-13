Украина может перейти к тактике партизанской войны из-за отсутствия оружия Bloomberg: Зеленский пообещал США перейти к тактике партизанской войны

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины будут вынуждены перейти к тактике партизанской войны из-за снижения объемов помощи от США и стран Евросоюза, сообщает информационное агентство Bloomberg. По его данным, с соответствующим заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на закрытой встрече с членами Конгресса США. Он также пообещал начать призывать в армию мужчин в возрасте старше 45 лет из-за нехватки призывников.

Зеленский сообщил [американским] законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, будет вынуждена прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится все более скудной, — утверждают источники агентства.

Отмечается, что члены Конгресса США обеспечили Зеленскому более прохладный прием, чем в прошлый раз. По мнению аналитиков агентства, это обусловлено тем, что американские политики остались недовольны результатами украинского контрнаступления. Несмотря на то, что Киев был обеспечен вооружениями на миллиарды долларов, ВСУ так и не удалось прорвать российскую линию обороны. Предполагается, что Республиканская партия США не допустит выделения нового пакета финансовой помощи.

Как сообщалось ранее, президент США Джо Байден пообещал выделить Киеву $200 млн в качестве финансовой помощи. Эти средства планируется использовать для приобретения боеприпасов. Однако американист Борис Межуев считает, что этот пакет не изменит стратегическую ситуацию на фронте. По его мнению, $200 млн — это «утешительный приз» для Украины от Белого дома.