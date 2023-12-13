«Утешительный приз»: американист оценил обещания Байдена Зеленскому Межуев — для NEWS.ru: $200 млн от США — ничто для поддержания экономики Украины

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Владимир Зеленский и Джо Байден

Обещанных Вашингтоном $200 млн может хватить Украине только на обеспечение какими-то необходимыми снарядами в ближайшее время, но стратегическую ситуацию они не изменят, заявил NEWS.ru американист Борис Межуев. По его словам, такие деньги можно считать лишь утешительным призом для Киева.

$200 млн — это ничто для поддержания украинской экономики на плаву. Возможно, этого хватит для обеспечения какими-то необходимыми снарядами на ближайшее время, но в принципе, конечно, стратегическую ситуацию это не меняет. Скорее это утешительный приз, — заявил Межуев.

Политолог отметил, что встречу лидеров Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена следует оценить больше в минус, чем в плюс для Киева. По его мнению, республиканцы будут использовать внешнеполитический фактор для решения внутренних проблем.

Вопрос помощи Украине так или иначе будет поднят, а администрации все-таки удастся добиться этого, несмотря на понятное сопротивление со стороны республиканцев в электоральный год перед выборами. Это приведет к сильнейшему отчуждению между Белым домом и Конгрессом США и может сказаться на процессе расследования сына Байдена — Хантера и других дел. Конгрессмены и сенаторы используют фактор внешнего давления для решения внутренних проблем, — отметил Межуев.

Байден на встрече с Зеленским в Белом доме заявил, что подписал указ о выделении Киеву нового пакета помощи на $200 млн. При этом ранее Киев запрашивал $61 млрд. В Москве помощь Вашингтона назвали «подачкой».