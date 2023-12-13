«Мог бы рассказать, что захватили Марс»: депутат о речи Зеленского в США Депутат Журавлев: Украина лишена флота и не может контролировать Черное море

Фото: president.gov.ua

Украина полностью лишена военного флота, заявил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. В беседе с NEWS.ru депутат отметил, что слова украинского лидера Владимира Зеленского о победах ВСУ в Черном море не могут быть правдой, а его высказывания о том, что за год страна не потеряла ни одного села, являются лишь «альтернативной реальностью, созданной сценаристами „Квартала 95“».

С таким же успехом Зеленский мог бы рассказывать о том, что Украина захватила Марс и продвигается к другим планетам Солнечной системы. У Украины нет военного флота вообще — последний корабль пошел ко дну еще в мае 2023-го — но она уверенно утверждает, что каким-то образом контролирует Черное море, — заявил парламентарий.

Журавлев напомнил, что 20 мая 2023 года ВС РФ взяли под контроль Артемовск. При этом Киев пытается убедить американский конгресс в том, что за год Украина не потеряла ни одного населенного пункта, указал он.

Альтернативная реальность, созданная сценаристами «Квартала 95», которую они предлагают для внутреннего пользования, запретив все другие источники информации, кроме правительственных, впрочем, на внешнюю аудиторию не действует, — добавил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что США хорошо осведомлены о реальном положении дел на фронтах и показатель этого — очередной отказ в предоставлении Украине дополнительных $60 млрд помощи. И все-таки Журавлев усомнился, что такая тенденция будет продолжаться в будущем.

Сегодня они им не дают, завтра все может быть наоборот, как было неоднократно. Американцы не станут вкладываться в заведомо убыточное предприятие, в которое, очевидно, превратилась Украина, — заключил эксперт.

Владимир Зеленский в беседе с журналистами заявил, что Вооруженные силы России не продемонстрировали успехов в течение текущего года. При этом кроме взятия под контроль Артемовска российская армия заняла поселок Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенный к западу от Артемовска.

До этого ВС РФ взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это стало серьезным ударом для ВСУ, а его коллега Коц назвал это переломным моментом для Киева с психологической точки зрения.