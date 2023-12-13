Зеленский озвучил выдуманную обстановку на фронте РИА Новости: Зеленский заявил, что Россия за год «не заняла ни одного поселка»

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российским войскам не удалось занять «ни одного украинского поселка». В беседе с журналистами Fox News политик уточнил, что Вооруженные силы России не продемонстрировали успехов в течение текущего года.

Я думаю, самое важное, чтобы понять, что происходит, — это то, что Россия не заняла ни одного поселка, ни одного украинского поселка в течение этого года, — резюмировал Зеленский.

При этом в мае Минобороны России сообщило о полном освобождении города Артемовск в ДНР. А на днях военнослужащие 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ, сформированной из бойцов «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), покинули свои позиции под населенным пунктом. Военные корреспонденты уточнили, что причиной отступления стали большие потери, которые понесла бригада в ходе боев с российской армией.

В конце ноября Минобороны сообщило об освобождении поселка Артемовское (Хромово) в ДНР, расположенного к западу от Артемовска. В ведомстве подчеркнули, что работу провели подразделения Южной группировки войск.

А до этого российские войска взяли под контроль промзону Авдеевки. По мнению военного корреспондента Юрия Котенка, это стало серьезным ударом для ВСУ, а его коллега Коц назвал это переломным моментом для Киева с психологической точки зрения.