Армия России взяла под контроль Марьинку: новости СВО на утро 13 декабря Российская армия взяла под контроль Марьинку

Фото: Александр Река/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

Российские войска взяли под контроль город Марьинку в Покровском районе ДНР, заявил военный корреспондент Александр Коц. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайней точке населенного пункта.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО днем 12 декабря, читайте в материале NEWS.ru.

Зенитчики и «Ланцеты» уничтожают технику ВСУ

Гвардейская танковая армия группировки войск «Запад», используя зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», уничтожила разведывательный беспилотник ВСУ на Купянском направлении, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что этот БПЛА был предназначен для наведения артиллерии ВСУ.

В зоне проведения спецоперации и на приграничных территориях расчеты зенитно-ракетных комплексов «Тор-М2» обеспечивают круглосуточное прикрытие не только российских позиций на переднем крае и в тыловых районах, но и защищают мирные населенные пункты от воздушных атак.

Российские десантники, используя «Ланцеты», уничтожили два танка и замаскированное самоходное орудие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клещеевки, сообщили в Минобороны РФ. После выполнения задачи военнослужащие оперативно свернули операцию и отошли в безопасную зону.

Завод им. Ильича заработал в Мариуполе после разминирования

Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе, где во время боев в городе долго укрывались украинские военные, после разминирования запустил первые три цеха, рассказал первый заместитель директора завода Роман Солонарь. По его словам, на производстве уже работают 3,7 тысячи человек, а часть продукции используют для восстановления предприятия.

Байден назвал сроки прекращения помощи ВСУ и посмеялся над вопросом о победе Украины, реакция Зеленского

Администрация Соединенных Штатов скоро лишится возможности направлять помощь Киеву, заявил президент США Джо Байден. По его словам, речь идет о ситуации, когда конгресс не одобряет выделение дополнительных бюджетных ассигнований для Украины.

При этом Байден расхохотался, когда журналист спросил, хочет ли он победы Украины в конфликте с Россией. Глава страны продолжал смеяться даже тогда, когда сотрудник издания задал уточняющий вопрос: «Да или нет?» Ответа он так и не дал.

Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Владимир Зеленский и Джо Байден

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Байденом в Белом доме не смог ответить на вопрос о способности Украины победить в конфликте с Россией без помощи Вашингтона. Журналистка заявила, что политик при общении с ней просто пожал плечами.

Новый пакет помощи Киеву

Маловероятно, что Конгресс Соединенных Штатов одобрит дополнительный пакет помощи Украине до наступления католического Рождества, которое отмечается 25 декабря, заявил лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл. По его словам, предоставление Киеву дополнительной помощи также зависит от решения вопроса с безопасностью на южной границе США, который в последние дни стоит достаточно остро.

Другие сенаторы США также заявили, что законодатели вряд ли смогут до конца текущего года договориться о выделении Украине дополнительной помощи. Сенат планирует уйти на рождественские каникулы 15 декабря, и на принятие решения остается очень мало времени. Демократ Крис Мерфи в свою очередь не исключил того, что решение по украинскому вопросу может быть найдено.

Провал мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине провалена, заявила член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская. По ее словам, украинские военные формирования складываются скорее за счет количества, а не качества.

Она добавила, что еще одной проблемой является возраст мобилизованных. Бобровская считает, что мужчины старше 50 или даже 45 лет не смогут показать такую же физическую подготовку, как мужчины в возрасте 30–35 лет.

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